屏東林管處3700株樹苗 1小時被換完

林務局屏東林區管理處今天在屏東辦公室前廣場、潮州林後四林平地森林園區及恆春、旗山、六龜工作站同步舉辦贈（換）樹苗活動，3700株樹苗1個小時在各地被換完。

屏東林管處在植樹節前夕贈3700棵樹苗，不是白白讓民眾領，而是用發票兌換，現場也設計植樹節及廉政相關的有獎徵答活動，為了鼓勵民眾捐血，今年新增捐血換樹苗的活動，估計捐血所兌換的樹苗量約200株，而所有的樹苗在1小時就已經兌換完畢。

到屏東林管處兌換苗木的民眾約500人次，拔得頭籌的是1位來自潮州鎮約30歲的女性，她早上6時30分就抵達屏東林管處，為的是領取較少見的龍柏、黃金扁柏及長紅木。

在潮州林後四林平地森林園區、恆春、旗山、六龜工作站的贈苗場次，則吸引了鄰近學生及里民來參加，兌換情形只能用「秒殺」來形容。

屏東林管處表示，3月21日在屏東農業生物科技園區還有辦理植樹活動，現場有疏伐木利用、樹葉書籤、種子DIY、贈送樹苗及農產品宣導等各種活動，也準備了桂花、含笑花、黃梔花、七里香、樹蘭、黃金側柏要送給參加植樹的民眾，現在上網報名還贈好禮，報名網址http://ppt.cc/jtHVm。1060310

(中央社)