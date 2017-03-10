屏東林管處3700株樹苗 1小時被換完
林務局屏東林區管理處今天在屏東辦公室前廣場、潮州林後四林平地森林園區及恆春、旗山、六龜工作站同步舉辦贈（換）樹苗活動，3700株樹苗1個小時在各地被換完。
屏東林管處在植樹節前夕贈3700棵樹苗，不是白白讓民眾領，而是用發票兌換，現場也設計植樹節及廉政相關的有獎徵答活動，為了鼓勵民眾捐血，今年新增捐血換樹苗的活動，估計捐血所兌換的樹苗量約200株，而所有的樹苗在1小時就已經兌換完畢。
到屏東林管處兌換苗木的民眾約500人次，拔得頭籌的是1位來自潮州鎮約30歲的女性，她早上6時30分就抵達屏東林管處，為的是領取較少見的龍柏、黃金扁柏及長紅木。
在潮州林後四林平地森林園區、恆春、旗山、六龜工作站的贈苗場次，則吸引了鄰近學生及里民來參加，兌換情形只能用「秒殺」來形容。
屏東林管處表示，3月21日在屏東農業生物科技園區還有辦理植樹活動，現場有疏伐木利用、樹葉書籤、種子DIY、贈送樹苗及農產品宣導等各種活動，也準備了桂花、含笑花、黃梔花、七里香、樹蘭、黃金側柏要送給參加植樹的民眾，現在上網報名還贈好禮，報名網址http://ppt.cc/jtHVm。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。