傳奇球星馬拉度納 赴中國大陸工作
有「上帝之手」美譽的阿根廷傳奇球星馬拉度納今天在社群網站上宣布，他將到中國大陸工作，不過他並未透露將扮演什麼樣的角色。他的律師表示他將為青少年足球和校園足球效力。
現年57歲的馬拉度納（Diego Maradona）是國際知名的足球明星，僅管有許多爭議，仍被國際足總評為20世紀最佳足球員，也是許多足球迷喜愛的傳奇巨星。
根據澎湃新聞報導，馬拉度納今天在他的官方Instagram上，以西班牙文、義大利文與英文3種不同語言宣布，「感謝唐清慧小姐給我到中國工作的機會，我會永遠心懷感激」。他同時還附上和唐清慧的合照。
報導指出，這個英文名字為Tang Qinghui的女子是名阿根廷華僑，也是馬拉度納投資集團董事長，主要從事中國大陸與阿根廷足球體育文化交流工作。
至於馬拉度納未來將扮演什麼樣的角色，目前尚不得而知。不過報導引述馬拉度納律師的話指出，馬拉度納將在不同的學校為青少年提供教學和指導，他也對未來各種可能性感興趣。1060310
(中央社)
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