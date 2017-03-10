防下雨烈陽 北市增設長廊式公車候車亭
台北市交通局考量民眾等候公車時，因空間不足，經常得忍受烈陽大雨，因此增設長廊式候車亭，目前台北車站、士林官邸等地已完工，同時提供無線上網及到站資訊。
台北市搭乘大眾運輸通勤民眾數量多，較熱門路線的候車亭擠滿滿，遇到太陽、下雨時，民眾只得忍耐苦苦等車，根據北市交通局資料顯示，以台北車站忠孝公車站為例，停靠路線高達31條。
北市交通局去年開始新闢長廊式候車亭，空間更大、遮雨避雨效果也更佳，交通局表示，長廊式候車亭長達42公尺，相較於一般制式候車亭(長3公尺)多14倍，能容納大量候車人潮。
北市交通局說，目前已完成4座長廊式候車亭，包括台北車站(忠孝)、台北車站(鄭州)及士林官邸雙向公車站，未來將持續檢討路線停靠數較多公車站，視民眾需求逐步闢建為長廊式候車亭。1060310
(中央社)
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