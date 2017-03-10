另類玩金門 夜宿中山林

金門國家公園管理處為紀念中山紀念林50週年，4月8、9日辦理「夜宿中山林」活動；3月13日上午9時開放報名，名額有限。參加對象為全國民眾，但兒童必須就讀國小一年級以上。

為紀念中山紀念林50週年，喚起金門人對中山林的共同記憶，並推展金門的多元旅遊模式，金管處將運用早期設置的中山育樂中心露營區、烤肉區、野餐區等設施，讓大眾體驗「夜宿中山林」的原野樂趣；並藉由夜行軍步行中山林活動，在星空下與中山林有約，結合手作創意活動—森林奇遇，運用中山林的自然素材，以手作創意方式拉進民眾與大自然方距離，走向自然，守護國家公園。

露營在台灣已是風行的遊憩方式，但金門尚未推廣。金管處說，露營是親近自然直接且深刻的體驗；為了推廣露營，金管處特別準備輕巧簡便的帳篷、睡袋等露營工具，供參加者體驗使用，希望透過這次活動，民眾未來也可向國家公園租用器材，在中山林紀念林中體驗美好的森林環境。

「夜宿中山林」從13日上午9時起開放報名，全部採電話報名；報名費每組新台幣400元，參與對象全國民眾（兒童必須是就讀國小一年級以上），以4人為一組優先錄取，4人以下後補。報名專線（082）313190李小姐。

中山紀念林是代表金門造林成功的標誌。戰地政務時期為綠化金門，軍民全力造林，始有今天成果。民國56年，國防部長蔣經國指示在松林入口處豎立花崗石雕刻「中山紀念林」石碑；69年，中山林紀念林開闢成森林遊樂區。

72年，「中山育樂中心」正式開放，包括野餐區、烤肉區、露營區、露天劇場、網球場、體能鍛練場及三友園等等設施，成為金門人重要的休憩遊樂據點。1060310

(中央社)