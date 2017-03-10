苗栗環保局抽驗13處淨水場 自來水符合標準
苗栗縣政府環保局定期抽驗縣內13處淨水場供應民眾飲用自來水水質，經大腸桿菌群等11項目檢驗，全數符合飲用水水質標準，環保局也提醒民眾，住家的蓄水池或水塔等用水設備也要定期清洗，確保飲用自來水的安全。
苗栗縣內有明德淨水場、東興淨水廠、南庄淨水場、卓蘭淨水場、大湖淨水場、三義淨水場、中興淨水場、水美淨水場、草寮淨水場、八股淨水場、裕隆淨水場、第三水源淨水場、第四水源淨水場等13處，直接供應至民眾家中水管。
環保局定期抽驗自來水水質，上個月抽驗50件，經採樣檢驗餘氯、總菌落數、大腸桿菌群、色度、總硬度、濁度、氯鹽、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、氨氮等11個項目，檢驗結果均符合飲用水水質標準。
縣府環保局長劉伯舒表示，除了嚴格檢驗自來水水質外，也提醒民眾住家的蓄水池、水塔等用水設備，每半年至少清洗一次，以免水質遭汙染，民眾可自行清洗或委由自來水公司輔導合格的清洗業者辦理，清洗時需注意安全，特別注意切斷電源及高樓強風吹落問題。
(中時)
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