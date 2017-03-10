花蓮縣府職員涉毒被逮 法官裁定5萬交保

花蓮縣政府建設處陳姓科員，遭警方查獲116克毒品安非他命（翻攝縣府網站）

陳姓科員今凌晨獲法院交保，妻子與岳父都到場關心。（許家寧翻攝）

警方查獲14包安毒，市值價值逾百萬。（許家寧翻攝）

土木科職員見狀，直喊「記者來了，快關門鎖起來！」（許家寧攝）

花蓮縣政府建設處土木科1名陳姓約用科員，遭警方查獲疑似將安非他命藏在電子菸內販售「賺外快」，並在陳男家中搜出116公克安非他命，陳男強調全都是「自用」否認販賣給縣府內其他科員，陳男遭檢方聲請羈押，但在今凌晨被法院裁定5萬元交保。土木科職員見記者前來，還大喊：「記者來了！快把門鎖起來！」

花蓮縣警局刑警大隊與衛生局針對電子菸進行聯合稽查，獲報陳姓男子（40歲）行經可疑，員警直覺不單純，展開擴大搜查，9日上午陳男疑與其他縣府職員接觸時遭到埋伏刑警逮捕，警方前往陳男住處搜索，當場從身上及住處共查獲14包安非他命計116公克，換算市值超約百萬元，為花蓮今年度最大宗毒品案。

據了解，陳男為花蓮縣某議員女婿，與妻同為土木科約用人員，平時擔任縣內道路、橋樑及工程測設監工；陳男僅坦承吸毒，堅決否認販毒，但查獲毒品數量不少，警檢除向上追查毒品來源，訊後依違反《毒品危害防制條例》，將陳男移送地檢署偵辦。

檢方「意圖販賣而持有毒品」罪嫌向法官聲請羈押，今凌晨1時許法官認無串供、逃亡之虞裁定陳男以5萬元交保；對此，花檢署主任檢察官王怡仁表示「遺憾」，指出若掌握的跡證僅指向單純吸毒的話，檢察官不會聲請羈押。

記者下午前往土木科拍攝時，有職員見狀，大喊：「記者來了！快把門鎖起來！」顯得相當低調，幸當時並無民眾前來洽公，並未造成民眾不便。建設處長陳泰昌電訪時則說，建設處轄下有150名職員，不清楚有科員吸毒情事。

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(中時)