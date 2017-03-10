頂級保養歐蒂蔻 貴婦名媛都愛用

歐蒂蔻深海全效精質霜50ml，9600元。（歐蒂蔻提供）

歐蒂蔻絲蛋白抗皺精華50ml，5600元。（歐蒂蔻提供）

歐蒂蔻極效激活亮白C精華3入（21天組合），7580元。（歐蒂蔻提供）

法國名媛歐蒂蔻一手打造同名品牌，因為上流社會的喜愛，成為全球知名美妝品牌。（歐蒂蔻提供）

得因特肌因美白光纖淨斑安瓶，9600元。（得因特提供）

迪奧精萃再生光燦淨白精華30ml，1萬2800元。（迪奧提供）

頂級市場沒有不景氣，美妝業者表示，近萬元的保養最受貴婦名媛青睞，蜜納集團旗下歐蒂蔻品牌，近年在市場表現亮眼，除了前法國第一夫人卡拉布魯妮，女星依莎貝拉艾珍妮也是愛好者。

風靡上流社會的歐蒂蔻，由法國名媛歐蒂蔻（Odile Lecoin）在2003年所創立，她表示，法國女人是全世界最挑剔的一群，因為法國是許多精品、頂級保養品的誕生地，法國女人從小就接觸美的事物。如何滿足法國女性挑剔的品味？她說，「當然只有最完美的產品。」她認為，漂亮的肌膚，就是一種「健康」狀態，因此研發產品最在意成分、濃度、滲透力，產品以頂級天然核果油、麝香玫瑰油為基底，不使用石臘、礦物油。

歐蒂蔻是法國金字塔頂級族群最愛私藏的「美膚精品」，明星商品深海全效精質霜、絲蛋白抗皺精華最受名流喜愛，就連畢卡索之女帕洛瑪畢卡索用過都說讚，最新發表的極效激活亮白C精華，強調透過品牌獨具的封存技術，打造出高濃度煥白VC球，搭配使用極效激活精萃，調和成凝膠狀的精華，每次使用時才做調和的動作，給肌膚新鮮的保養呵護，也成為近期名流圈熱烈討論的美容聖品。

除了歐蒂蔻發表美白新鮮貨，迪奧推出精萃再生光燦淨白精華，得因特也以肌因美白光纖淨斑安瓶搶市。

(中時)