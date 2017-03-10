歐洲首座慰安婦雕像 德國設立
為紀念二戰時期淪為日本軍方性奴的受害者，德國Wiesent市在今年婦女節當天，設立歐洲首座慰安婦雕像。
據《韓國時報》(Korea Times)報導，繼美國、加拿大、澳洲和中國等地之後，這是在歐洲設立的首座慰安婦雕像，主旨為喚醒大眾對於慰安婦議題的關注。
歐洲首座慰安婦雕像在德國雷森堡區( Resenburg District) Wiesent市Nepal-Himalaya Pavilion公園舉行揭幕儀式，來自韓國京畿道水原市的90歲受害女性Ahn Jeom-soon也在其中。
水原市長廉泰英(Yeom Tae-Young)過去曾推動在德國佛萊堡(Freiburg)西南市設立慰安婦雕像，但是遭到日本阻礙，因此改變設立地點。
去年9月，以婦女、宗教及公民團體為組織成員的慰安婦雕像委員會成立，開始為成立雕像，以及舉辦其他喚醒關注慰安婦意識的活動，籌措資金。直到去年11月，委員會收到德國Wiesent市市民和宗教團體表態支持，通過設立慰安婦公園的申請，隨即將慰安婦雕像運抵德國。
慰安婦雕像是為了紀念二戰戰爭暴行的受害者，象徵受到性侵和人權侵害的受難者而設立。
儘管日本不斷阻攔，全球仍有60座已經設立或正在設立的慰安婦雕像，以抗議首爾和東京在2015年12月28日達成協議，根據協議內容，日本將提供10億日圓(約新台幣2.6億元)，由韓國政府設立的財團展開「恢復慰安婦名譽」的活動，但是並不承認其暴行的法律責任。
日本政府上月向美國最高法院提出抗議，希望撤除位於洛杉磯Glendale的慰安婦雕像，並且試圖阻止在喬治亞州亞特蘭大(Atlanta, Georgia)設立新的雕像。
(中時電子報)
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