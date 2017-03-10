朴槿惠下台 54歲韓國男歌手威脅自焚

朴槿惠遭彈劾下台，李光弼威脅自焚。(取自韓網、美聯社)

南韓總統朴槿惠今(10日)彈劾案成立，即刻被解除總統職務，支持群眾高呼勝利，但朴槿惠死忠支持者則是情緒崩潰，在場外與警察爆發衝突。早前曾放話若朴槿惠下台，不排除在國會外自焚的南韓男歌手李光弼，今日下午也在部落格暗示自己會履行承諾。

歌手兼市民運動家李光弼是朴槿惠鐵粉，本月6日才在支持朴槿惠網站留言表示，若朴槿惠一旦下台，若在國會外自焚，全面終止市民運動家活動。在朴槿惠彈劾案過關後，李光弼隨即在部落格上表示會履行承諾，更寫下「李光弼1962出生~2017年死亡」暗示將會自殺。

不過目前李光弼生命暫時無慮，因為他預告自殺的消息一出，隨即吸引大批警方前往他家中阻止憾事發生。李光弼在電話中也向韓媒透露，目前有10多名警員包圍他，所以他什麼事都做不了。

(中時電子報)