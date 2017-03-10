丫頭被網路霸凌 驚覺閨密是酸民
藝人「丫頭」詹子晴上節目聊閨密話題，回憶起剛進演藝圈常被網路酸民攻擊，後來發現是同一人，直到寫出她和閨密才知道的事，驚覺原來閨密就是酸民。
「國民大會」今天播出第200集，主持人于美人表示，「國民大會」一直堅守以理性探討議題，很感謝觀眾對節目的支持與熱愛，之後也會持續朝這方向邁進。
這集節目邀到丫頭、名嘴呂文婉、律師馬在勤等人，談論近來小模閨密話題，有感網路酸民文化現象，于美人無奈直喊「現在的年輕人的語言，我們也要花時間適應」。
聊起閨密，丫頭回憶起剛進演藝圈時，常被網路酸民言語攻擊，後來發現都是同一人，「直到有一天，寫了我跟閨密才知道的事，驚覺原來攻擊我的人就是她」。
丫頭一講完，立刻轉身問律師馬在勤「如果有人網路上罵我婊子，有罪嗎？」馬在勤點點頭回說有罪，並提醒丫頭要記得先截圖。1060310
(中央社)
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