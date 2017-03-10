成立南部辦公室 府：翻轉重北輕南狀態

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總統府南部辦公室今天啟用，總統府表示，這代表政府重視區域發展平衡和南部地區發展，總統蔡英文可南下聽取鄉親意見，是政府要翻轉長久以來重北輕南狀態，給南部更多支持。

蔡總統今天南下高雄鳳山，出席「總統府南部辦公室啟用茶會」，總統府發言人黃重諺下午受訪表示，在鳳山設立南部辦公室，是蔡總統競選期間的承諾，指標意義代表政府重視區域發展平衡和南部地區發展。

黃重諺說，蔡總統可以利用這空間和南部鄉親見面、聽取意見，也可以利用這空間討論南部發展相關政策，各界朋友可以不必拉車到台北，由總統南下，也是政府要翻轉長久以來重北輕南狀態，給南部更多支持。

他說，這是借用鳳山行政中心的空間，不會有特別編制或另外加預算，而中部辦公室正在規劃中。1060310

(中央社)