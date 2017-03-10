中台灣與日本九州 簽觀光友好交流協定
由中彰投苗雲嘉嘉等7縣市組成的觀光推動委員會，今天與日本九州觀光推進機構簽訂「觀光友好交流協定」，將擴大中台灣與九州的綠色觀光、生態旅遊等。
這項簽署儀式由身兼中台灣觀光推動委員會主任委員的台中市觀光旅遊局長陳盛山與日本九州觀光推進機構事業本部長高橋誠代表進行，台中市副市長林陵三、中台灣觀光推動委員會各縣市代表、在地觀光相關公協會也共同見證，開啟中台灣與九州旅遊事務合作更密切的連結。
林陵三表示，去年到台中的觀光客有600多萬人次，觀光率成長約4.6%，其中外國旅客約200多萬人次，去年日本觀光客入住台中有30萬人次，期待結盟後，朝40萬入住人次目標前進。
陳盛山指出，未來與九州觀光推進機構的合作模式將透過3途徑發展，包括更完整建構兩區域的航網、建立觀光聯盟合作機制、發展較深入的主題旅遊，例如溫泉、自行車、教育型態交流等，發展中進中出的觀光模式，加速推動中台灣7縣市與日本九州7縣市的跨城市合作，為兩地區域觀光帶入更可觀的旅遊人潮。
高橋誠以中文親切問候「大家好」，他表示，九州的面積和台灣幾乎一樣大，境內有豐富溫泉，作為主軸可延伸發展多樣的觀光旅遊，台中則有國家歌劇院、高美濕地等特別觀光景點，去年4月九州發生熊本大地震，在重建期間內感受到台灣的熱情，加上去年開始台中到日本大分定期包機運行，兩地旅客往來人次增加，簽訂友好交流協定後，更加深雙方的友誼，期待合作共榮。1060310
(中央社)
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