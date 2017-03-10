國外學生花蓮交流 看歌仔戲大呼過癮
來自捷克、日本、南非、韓國、越南等17國52名外國學生，10日到東里國小進行交流體驗，校方特別邀請國立台灣劇曲學院學生演出歌仔戲說唱藝術；雖然許多國外學生聽不懂歌仔戲唱腔，但特殊的裝扮及精彩的打鬥戲碼，突破語言界線，讓這些老外看得大呼過癮。
咚咚鏘！劇曲學校學生粉墨登場，演出經典的白蛇傳盜仙草戲碼，華麗的裝扮，頓時吸引國外學生目光，覺得新奇又有趣。看到白蛇盜仙草與仙翁守衛的武打片段時，精湛身段和武打，讓學生頻頻鼓掌叫好，紛紛拿起手機記錄下這精采的一刻。
東里國小校長陳俊能表示，這次剛好有兩個資源的連結，第一是劇曲學院，其次是慈濟大學華語中心的交換學生，校方特別安排傳統的歌仔戲演出，讓交換學生更了解中華文化。
除了歌仔戲外，校方還特別安排交流學生與該校小朋友一起踢足球，也有在地社區導覽，分組交流各國文化等，讓學生相互拓展國際視野。
陳俊能指出，國際教育對海島型國家相當重要，希望透過這活動培養小朋友的國際素養，讓孩子們了解各國文化，進而理解及同理相互尊重，開闊視野、擁有自己的夢想，勇敢去追夢。
國外交流學生在東里國小預計停留兩天，陳俊能說，希望讓他們能留下對台灣及花蓮的美好回憶，為國民外交做一份努力。
(中時)
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