大農大富賞螢趣 一起探訪夢幻光點秘境！

螢火蟲星光點點。(楊漢聲翻攝)

邀請大家一起賞螢去。(楊漢聲翻攝)

位於花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區生態資源豐富，每年3、4月是螢火蟲發生季節，花蓮林區管理處輔導園區周邊9個部落、社區自主辦理「付費型」賞螢活動。活動自18日起至4月16日，採網路預先報名，現場繳費，每人198元(2歲以下不收費)，包含導覽解說及社區伴手禮(社區農產品)，歡迎大小朋友與我們同行，由在地達人帶您尋訪夢幻光點的秘境。

大農大富平地森林園區位於花蓮縣光復鄉，地處花東縱谷，兩側是中央山脈與海岸山脈，占地1250公頃，自然環境優美、無汙染，有個獨一無二的全國最長森林腳踏車道，盛夏晚間隨處可見螢火蟲閃爍飛舞。

花蓮林區管理處處長吳坤銘表示，位於低海拔的大農大富平地森林園區，自從100年開園後，採低密度開發，區內生態資源日漸豐富，白天隨處可見台灣特有亞種的珍稀鳥種「環頸雉」，還有全國最長森林自行車道可供盡情享受騎乘樂趣。每年3到4月夜間螢光熠熠，成千上萬的夢幻光點在森林飛舞，已成為在地人才知道的賞螢秘境。

花蓮林區管理處整合周邊9個部落、社區，包括：花蓮縣光復鄉大進、太巴塱、大興、馬佛、大富、大豐、富源社區發展協會、花蓮縣環頸雉的家永續發展協會、綠野香坡農村發展協會，及邀請協辦單位:光復鄉公所、花蓮觀光糖廠等，聯合辦理「2017大農大富賞螢趣」活動，歡迎大家入園欣賞螢光之美，一同透過解說，受護《人》、《生物(螢火蟲)》與《大自然》三合一永續共存的生態環境。

(中時)