白色情人節表情意，來逛這裏

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台中大遠百在一樓舉辦白色情人節幸福市集，超過50家創意店家參與活動。(馮惠宜攝)

白色情人節即將到來，台中大遠百明（11日）後（12日）兩天於1F時尚廣場推出「白色情人節幸福市集」，集結手做甜點及爆米花、繽紛巧克力、純銀精工飾品、草本精油等超過50個創意店家，現場還有樂團演出、街頭魔術師及黏土樂活DIY活動，要讓情人們逛的開心享受幸福甜蜜滋味。

另外搭迪士尼風潮，購買PANDORA珠寶任一款迪士尼系列滿額即贈美女與野獸電影票兩張，白色情人節珠寶飾品詢問度提高3成。

(中時)