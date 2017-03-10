蔡英文南市贈匾還願 南鐵居民抗議爆警民衝突

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台南市南鐵東移案陳情民眾高舉布條喊口號，立刻遭警方包圍驅離。（程炳璋攝）

總統蔡英文（右4）贈匾「德澤安民」，一旁有意參選下屆台南市長的立委葉宜津不時與她親密交談。（程炳璋攝）

總統蔡英文10日下午4時抵達台南市東區良寶宮贈匾還願，台南市不滿南鐵東移的民眾衝出，呼喊口號、高舉標語準備攔轎陳情，遭驅趕至廟旁20公尺，一度與警方爆發口角衝突，蔡英文贈匾後不發一語離去。

台南市東區良寶宮稱在2013年時，總統蔡英文尚在競選總統，廟內神明即降駕預言「下屆大選必變天，總統為女性」，蔡英文當選後，10日返廟還願贈匾「德澤安民」。

蔡英文進入廟內祭拜時，廟外突然出現5、6位台南市南鐵東移案的陳情民眾，他們高舉染紅字白布條呼口號，要請總統睜大眼。警力立刻上前驅趕，雙方一度爆發口角衝突。但因蔡英文快閃離去，陳情民眾在呼喊口號後離開。

(中時)