3步驟銷贓 汽車偽變造集團牟利逾10萬
3步驟就能以「流當」車名號銷贓，讓汽車偽變造犯罪集團牟利超過10萬！嘉義縣水上警分局8日破獲汽車偽變造犯罪集團，並起獲失竊遭變造的一自小客車，讓失竊近6年的車主相當開心，終於失而復得。
水上警分局於2016年底執行查贓勤務時，發現一輛自小客車已於2011年4月2日，在國道一號發生交通事故而翻車撞毀，車輛嚴重毀損，已無法正常行駛，卻發現該車還能在路上行駛，警方認為有異，隨即展開調查。
警方表示，陳姓嫌犯、莊姓嫌犯，以及林姓嫌犯先以低價收購「車禍事故車」，取得合法車籍，再竊取同廠牌同型款車輛，並至解體工廠，切割車身號碼、移置引擎，變造成車後，在放在同為共犯成員田姓嫌犯、林姓嫌犯所經營的當舖，以「流當」車名號，公開販售，還以市售行情價格銷售，牟利至少超過10萬。
警方指出，要找回失竊的車子相當不易，除過濾無數筆資料，被害車主也要清楚指認車子有無其他特徵，已證明失竊又遭變造的車為自己所有，因此，該車主能找回相當幸運；失竊近6年的林姓被害車主對於還能夠找回愛車相當開心。
全案訊後依竊盜、偽造文書、贓物、詐欺等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。
(中時)
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