接體育署 林德褔盼增加國家代表隊實力

前行政院體育委員會主任委員林德褔將接任體育署長。他今天說，國民體育法部分條文正在準備修正中，未來上任後希望相關競技協會在管理上要更專業化，增加國家代表隊實力。

前行政院體育委員會主任委員林德褔將接任體育署長，他今天在宜蘭了解目前國民體育法現象時表示，對於中華隊在第4屆世界棒球經典賽（WBC）中遭淘汰，各界檢討聲浪不斷，他也曾對此感受到鬱悶。

林德褔說，國人近日都因中華隊輸球，情緒低落，到昨天為止他的心情都一樣，但從今天起被任命體育署長之後，自己的情緒就要轉化成如何處理棒球改革，將各方期盼的聲音整合並化為實際行動。

他認為，「中華職棒聯盟」與「中華民國棒球協會」過去的癥結點在於，「中華職棒聯盟」會認為，如果沒有聯盟，既使有更多的好球員也不會有出路；「中華民國棒球協會」認為，過去一路培養那麼多的人才，別人都是來「割稻尾」。這些都是本位主義的言論，但他相信這兩個單位都有共同目標，那就是要為國爭光。

林德褔說，過去職棒球團都願意讓自己的選手打國際賽，但這次他很意外，中華隊從一開始組訓就不是最強，昨天世界棒球經典賽表現結果出爐後，外界有改革建言，他自己上任後會與這兩個團體好好溝通，呼籲彼此放棄本位主義，了解為何旅外的職業優秀選手沒有加入，不要再發生此事。

對於中華民國棒球協會理事長廖正井今天表示，非常歡迎與支持大家檢討為什麼無法組成最強隊伍？也歡迎內政部與會計師到棒協查帳，絕對禁得起考驗。林德褔認為，目前國民體育法部分條文正在準備修正中；若順利修正通過，日後就有管理監督的法源依據，符合時代潮流。

林德褔表示，以後會要求相關競技類協會組織要更開放，讓更多相關人可以加入；營運要更專業化，不管在教練或選手或是會務推展上要專業；財務要透明化；績效考核要客觀化。未來體育署要更有高密度的管理。

「運動員才是主角」，林德褔認為，機關或組織的存在有一定的理由，比如說要鼓勵更多人參與運動、實力要更堅強、培育更多優秀運動員在國際發光，這些都是相關協會應有使命。協會應是要為運動員而存在；如果運動員只是附屬，協會人員才是主角的話，那麼相關使命就無法達成。

林德褔也認為，過去的學校運動是由教育部體育司負責，之後納入體育署。體育署現在要負責從小孩到老人整個運動推廣工作，未來他計畫將把相關體適能業務推展規劃得更詳細。

「我自信很快就會上手」，林德褔說，他在2002年曾擔任體委會主委，至今已有15年，過去退休後雖不曾涉入體育事項，但私下還是很關心各項體育發展。1060310

(中央社)