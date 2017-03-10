畫家常玉逝世50年 台北市推紀念悠遊卡

旅法畫家常玉逝世50週年，悠遊卡公司與國立歷史博物館合作，明天將舉辦「相思巴黎─館藏常玉展」，並推出「典雅東方」、「曠野寄情」精裝悠遊卡，各限量2000套。

常玉是知名畫家，在世時曾在美國、歐洲等地舉辦個展，畫風融合中西方，有「東方馬諦斯」美稱，可說是早期中國代表性畫家之一，他已過世50年，國立歷史博物館典藏全世界最多常玉作品。

悠遊卡公司與歷史博物館合作明天舉辦紀念展覽，將所有館藏傾巢而出，同時推出限量常玉悠遊卡，每套售價新台幣390元，限量各2000套。民眾可至參展現場購買，或上悠遊SHOP網頁shop.easycard.com.tw購買，售完為止。1060310

(中央社)