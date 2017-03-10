青年盃射箭賽 竹市奪多面金牌

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106年全國青年盃射箭錦標賽，新竹市富禮國中選手蘇思蘋（左起）、陽亞蓉、康祐綾共同奪下國女團體組金牌。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年3月10日

全國青年盃射箭錦標賽，新竹市香山高中、富禮國中等選手們，先後射下好成績，分別奪下高女組個人金牌、國女團體組金牌與國中混雙組金牌。

106年全國青年盃射箭錦標賽，3日起在花蓮縣舉行，新竹市香山高中選手郭庭安，先於6日率先射下高女組個人金牌，9日則由富禮國中蘇思蘋、陽亞蓉與康祐綾共同拿下國女團體組金牌，吳哲朋與蘇思敏拿下國中混雙組金牌。

教育處表示，富禮國中是新竹市射箭傳統名校，世大運金牌與奧運銅牌選手林詩嘉、譚雅婷皆畢業於此。本次女團奪金的3位選手蘇思蘋、陽亞蓉與康祐綾皆為該校三年級學生，而混雙奪金的兩位選手為三年級學生吳哲朋及一年級蘇思敏。

其中，蘇思蘋於去年土耳其「世界盃室內射箭錦標賽」力克義大利選手，勇奪青女組個人金牌，締造我國青女團史上最佳成績。

香山高中郭庭安去年與吳佳鴻、林昱萱搭檔，參加2016亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽，奪下女子團體組銀牌的好成績，在團隊中年紀最小的她，即使在強敵環視下，表現仍舊穩定，令人驚豔。

富禮國中教練倪大智說，因為新竹市為風城，加上學校靠海，讓選手們不畏天候不佳，比較容易適應環境，即便近幾天花蓮天候不佳，選手們仍不負眾望創造佳績。好消息傳回新竹，市長林智堅對選手們表達肯定與鼓勵，表示會努力提供更好的訓練環境，盼培育出更多射箭好手。1060310

(中央社)