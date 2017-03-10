陸生涉共青團 教部：是否加註背景待討論
政治大學企業管理所畢業陸生周泓旭涉入共諜案。政大證實，周泓旭的入學資料有註明是「共青團」，教育部則表示，未來陸生來台時，是否加註政治背景資料，需跟相關單位討論。
台北地檢署偵辦大陸籍男子周泓旭涉入共諜案，依違反國家安全法，向台北地方法院聲請羈押。北院今天開庭裁定周男羈押禁見。
政大主任秘書王文杰表示，周泓旭是開放陸生來台後的第二屆陸生，於民國101年進入企業管理所就讀，105年畢業。在學期間學業和課外活動表現正常，師長都沒有發現異狀。
王文杰也證實，周泓旭的入學資料有註明是「共青團」，但政大不會因為學生的宗教信仰、政治立場，對學生有不同對待。他也希望外界別因為個案，對中國大陸學生有標籤化的問題。
教育部次長蔡清華表示，政府鼓勵兩岸對等的學術交流，今天發生陸生涉共諜案，教育部的基調仍然一致。他認為陸生到台灣，就應遵守台灣的法令，「這是基本的尊重。」台灣學生到大陸也一樣必須當地的法令。
至於未來是否會對陸生增加限制、要求多填資料？蔡清華說，陸生涉共諜案才剛發生，還會跟相關部會討論看看。對於共青團等政治背景，目前是由各校自行瞭解，未來是否要統一加註，還需跟陸委會討論。1060310
(中央社)
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