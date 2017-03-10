缺錢生歹念 惡徒竊車隨機行搶妙齡女遭逮

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有毒品、強盜等多項前科的新竹縣29歲林姓男子，近日因缺錢花用，心生歹念，在桃園市楊梅幼獅工業區竊取小貨車後，2月27日沿台31線南下物色目標，並在北湖火車站旁搶劫1名妙齡獨行女子，新竹縣警竹北分局10日循線將林嫌逮捕到案。

警方調查，林嫌在偷得貨車後，一路南下物色可行搶的對象，上月27日下午2點多在台鐵湖口北湖車站旁，見陳姓被害女子單獨行走，見機不可失，立即下車上前行搶。

在一陣拉扯後，林嫌搶走陳女的皮包並衝回車上欲逃離，被害人鎮定下來後，追上前並將手伸進駕駛座車窗內抓住方向盤不讓他走，讓車子因無法轉彎而滑行撞上花圃，林嫌見情勢不對只好棄車逃逸。

陳姓女子報案時表示，搶嫌全身穿著黑色衣服，並趁她不備從後奪取側背包，損失新台幣約3000元禮券等物品，且惡劣的歹徒為逃離現場還施以暴力，十分過分。

案發後，新竹縣竹北分局立即成立專案小組，以車尋人，鍥而不捨地調閱監視器，鎖定林嫌涉案嫌疑重大，經被害人指認後，10日循線將林逮捕到案，訊後依搶奪、傷害罪嫌移送法辦。

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(中時)