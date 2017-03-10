1.1億元紀念牡丹社事件 地方建議多溝通
近期屏東縣政府與文化部合作，針對牡丹社與羅發號事件，編列1.1億元預算，將成立以現代VR佈置的事件紀念館等，讓遊客走訪古戰場時了解事件始末，牡丹鄉公所建議，部落居民對此有期待，可提前與部落結合及溝通，增加認同與參與感。
為紀念將滿143年歷史牡丹社事件，屏縣府與文化部投入1億1000萬元，預計攜手打造完整軟、硬體設施，當時曾找公所人員開會討論，但最終公所對卻中央究竟要做哪些內容毫無頭緒，認為可先開部落說明會，讓社區一起動起來。
牡丹鄉公所表示，這麼大筆預算，地區民眾心裡會有所期待，希望中央軟、硬體都兼顧，並舉例電影《海洋奇緣》，一個小島的故事，被製作成動畫後被更多人看見與了解，從淺顯易懂的軟體部分下手，讓牡丹社事件更廣為人知。
屏東縣政府文資所表示，由於該案目前處提計畫階段，正在計畫架構，待預算核定後，會跟地方行政中心和部落結合實施計畫，才不會變成開空頭支票，強調1.1億元的大數目，並非文資所能獨力完成。
文資所說，目前計畫將翻修改善琉球藩民五十四名墓、紀念碑等硬體，軟體部分則和公所合作，找閒置土地蓋牡丹社紀念館，不用死板的解說板，改採具現代感的VR和AR做佈置，徵選學生或文史工作者製作的事件相關微電影，也會組成研討會，用原住民的角度來調查研究牡丹社事件始末。
(中時)
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