拾荒婦拾金不昧 撿到40多萬立刻送派出所

吳姓婦人撿到40萬多元現金，不貪不取，立即送往派出所，讓警方讚揚非常誠實。（高錦如翻攝）

吳姓婦人將撿到的現金送往水上警分局水上派出所。（高錦如翻攝）

嘉義縣一名吳姓拾荒婦人於昨日晚間在一處舊衣回收桶附近發現一大疊千元大鈔，老婦人隨即將現金送往水上警分局水上派出所，經員警清點共高達40多萬元現金；警方呼籲遺失現金者可至水上派出所認領。

從紡織業退休的68歲吳姓婦人，一直以來都有撿回收的習慣，她說，其實生活還過得去，進行資源回收只是當運動休閒，昨天撿到這疊現金，她也嚇一跳驚呼：「從來沒看過這麼多現金」。

吳姓婦人說，昨天晚上約5、6點時在舊衣回收桶附近發現一個紙盒，因紙盒重量沉重讓她好奇打開來看，沒想到，一打開裡面居然有厚厚一疊千元大鈔！她表示，如果自己拿走這筆錢，心裡會不好受，拿給員警心情比較快樂，並直言遺失人一定很擔心，隨即騎著腳踏車拿到派出所。

警方表示，拾獲處沒有監視器、處於死角地帶，真的拿回家也沒人知，讓警方讚揚老婦人真的是非常誠實。

(中時)