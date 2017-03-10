WBC》側記：高尺巨蛋問題多 還是覺得「有蛋真好」！
經典賽首次移師韓國舉行，在韓國當地批評聲浪很多的高尺巨蛋，作為今年的預賽場地，球賽正式結束，眾多參賽球員反映燈光刺眼、坐位顏色與牛棚距離場地過遠等問題，但當球場外面下著雨或雪時，還是不免讓人覺得有蛋真好。
首次踏進韓國的第一座巨蛋型棒球場，覺得雖是巨蛋，但僅能容納不到20000人，坐位也讓人有種擁擠感，整體感覺不像日職球場來的舒適，反倒是讓人覺得像是美化加蓋版的台灣球場。
不過這次中華隊首次來到高尺巨蛋，內野手林益全在日前曾表示：「這樣的巨蛋感覺很適合台灣的棒球環境。」；許多到此加油的球迷，首次踏進巨蛋，也直呼新鮮，並覺得在寒冷的天氣能在巨蛋中看球，感覺相當棒。
8日中華隊與荷蘭戰開打前，在戶外溫度-4度的情況下，下起了雪，但高尺巨蛋內還是相當溫暖舒適，球賽也如期舉行，中職整年賽季，就常因雨延賽，導致賽程大亂，也影響球員調整，只能感嘆台灣到底哪時會有巨蛋。
雖然目前高尺巨蛋也問題重重，不過先求有再求好，如何讓台灣跨出蓋出巨蛋型棒球場的第一步，對於台灣棒球發展，也許也是進步的一大步。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。