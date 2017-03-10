WBC》側記：高尺巨蛋問題多 還是覺得「有蛋真好」！

高尺巨蛋為韓國首座巨蛋型棒球場。(林勝發攝)

高尺巨蛋內部。(中時資料照 周鎮宇攝)

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經典賽首次移師韓國舉行，在韓國當地批評聲浪很多的高尺巨蛋，作為今年的預賽場地，球賽正式結束，眾多參賽球員反映燈光刺眼、坐位顏色與牛棚距離場地過遠等問題，但當球場外面下著雨或雪時，還是不免讓人覺得有蛋真好。

8日中華隊與荷蘭隊賽前，高尺巨蛋外面下起大雪。(周鎮宇攝)

首次踏進韓國的第一座巨蛋型棒球場，覺得雖是巨蛋，但僅能容納不到20000人，坐位也讓人有種擁擠感，整體感覺不像日職球場來的舒適，反倒是讓人覺得像是美化加蓋版的台灣球場。

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不過這次中華隊首次來到高尺巨蛋，內野手林益全在日前曾表示：「這樣的巨蛋感覺很適合台灣的棒球環境。」；許多到此加油的球迷，首次踏進巨蛋，也直呼新鮮，並覺得在寒冷的天氣能在巨蛋中看球，感覺相當棒。

8日中華隊與荷蘭戰開打前，在戶外溫度-4度的情況下，下起了雪，但高尺巨蛋內還是相當溫暖舒適，球賽也如期舉行，中職整年賽季，就常因雨延賽，導致賽程大亂，也影響球員調整，只能感嘆台灣到底哪時會有巨蛋。

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雖然目前高尺巨蛋也問題重重，不過先求有再求好，如何讓台灣跨出蓋出巨蛋型棒球場的第一步，對於台灣棒球發展，也許也是進步的一大步。

(中時電子報)