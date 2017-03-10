噴嚏打不停 眼睛抓不停 你過敏了嗎？

(達志)

哈啾！哈啾！噴嚏打不停、鼻水流不停、眼睛癢癢抓不停，眼圈還黑黑的像上了一層眼影。你，過敏了嗎？

台灣四面環海，濕度高，加上車輛廢氣污染，統計發現約3成國人有過敏體質，遠高於全球平均值，其中又以過敏性鼻炎患者最多。

時序進入乍暖還寒的春天，病菌和病毒蠢蠢欲動，天氣溫差大，忽冷忽熱，各種過敏原在空氣中飄浮，助長塵蟎霉菌滋生，很容易誘發過敏性鼻炎。

體質過敏的人容易被動物毛屑、食物、灰塵、冷空氣、花粉等引發過敏性鼻炎，患者常會打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子癢、眼睛癢、頭昏腦脹，擤鼻涕到鼻子泛紅、脫皮，更是家常便飯。

養生專家白雁從棄學角度分析，過敏性鼻炎主要是肺氣不足。「肺主皮毛」，所有呼吸道及皮膚的過敏，都是肺系統出了問題；「肺開竅於鼻」，鼻子過敏就是肺虛的典型反應。

患者因為鼻子過敏，長期腫脹，導致眼睛上下方細小的靜脈充血，久了之後，血液中的鐵色素在軟組織裡，造成色素沉澱，讓眼睛周圍的皮膚色澤偏黑，形成「過敏眼影」。

白雁表示，要改善「肺虛」或「過敏眼影」，可以練習「補元功」，藉由氣功的練習，增加呼吸道的免疫力。在每日清晨睡醒之後，將兩手食指互搓到發熱，將兩手的食指放在鼻子的兩側「迎香穴」，上下搓揉，發熱後，立即起床，用水龍頭的冷水沖洗鼻子。然後，如同磕頭一樣，跪在地上，兩手心朝上放在地上，用頭頂的「百會穴」朝向地面，臀部盡力抬高。

白雁說明，持續這個姿勢約五到十分鐘，會感有一股氣流，從大腦向鼻道通行過去，這時候會有鼻涕增多，全身的氣都灌注在鼻子的感覺，如果鼻子發脹、發熱、發酸、流眼淚或口水增加，都是練功讓元氣好轉的反應。

(中時電子報)