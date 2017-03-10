阿里山櫻花季開鑼 已盛開5成

阿里山森林遊樂區的河津櫻已經盛開。(余信賢攝）

阿里山森林遊樂區的河津櫻已經盛開。(余信賢攝）

阿里山森林遊樂區的唐實櫻已經盛開。(余信賢攝）

阿里山森林遊樂區的唐實櫻已經盛開。(余信賢攝）

阿里山森林鐵路在櫻花季加開沼平線檜木車廂，蒸汽機車頭冒出白白濃煙吸引遊客的拍攝。(余信賢攝）

目前到阿里山森林遊樂區的旅客已散客為主，連泰國的女生都自助來台旅遊。(余信賢攝）

阿里山工作站前的河津櫻已經盛開。(余信賢攝）

一年一度的阿里山櫻花季，將在11日盛大展開，農委會林務局為了迎接為期一個月的櫻花季，10日在阿里山沼平車站舉行阿里山花季開鑼儀式，由嘉義林管處長黃妙修帶著林管處同仁，以太鼓表演宣告花季正式展開。

記者會一開場，由處長黃妙修處長與林管處主管同仁，以激昂的太鼓表演正式啟動儀式，此外還有趙玉華老師吟唱七字仔，依序講述阿里山各車站的特色，由熱帶林逐漸爬升到溫帶林直到森林鐵路沼平站。再來由香林國小學童朗誦嘉義著名詩人林玉書詩作（阿里山櫻），並賣力得用演唱方式唱出「阿里山的媠（ㄙㄨㄧˋ）」，整個活動現場充滿著濃厚的文學氣息。

今年林務局嘉義林管處還舉辦了阿里山首屆文學獎，現場也邀請了作家李昂以及中正大學江寶釵教授，農委會副主委翁章梁及行政院雲嘉南服務處副執行長徐文志也蒞臨現場感受阿里山櫻花的美。

林務局嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝表示，今年的櫻王比較晚開，目前園區內的櫻花有30種，有3000株。目前，山櫻花在一月就已經盛開了，在阿里山工作站前的唐實櫻、河津櫻與琉球寒緋櫻也都全部盛開。目前園區大約已開了5成，預計在3月底的櫻花可以開得更多。染井吉野櫻櫻王目前只開了8朵櫻花，其餘都是綠色的花苞，如果溫度提高，櫻王就可能會提早盛開。

有媒體詢問作家李昂日本京都櫻花與阿里山櫻花有和差異性，李昂表示，自己雖然去過京都賞櫻20多次，但在阿里山卻可以同時看到數種不同的景色，看山、賞櫻、鐵道、雲海、晚霞，這些在京都看不到。由此可見，來阿里山賞櫻是一個不錯的選擇。

(中時)