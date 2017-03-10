失智老人街頭蹣跚獨行 暖警熱心護返家

新竹縣57歲失智鄭姓男子，9日晚間在低溫濕冷的天氣下，獨自行走於竹北市州路81巷產業道路，縣警竹北分局豐田派出所所長梁志明、警員曾建僑與義警邱邦財巡邏經過，見其口中喃喃自語，且連站都站不穩，趕緊將其帶回警局所照顧並在了解身分後送其回收容機構。

警方指出，在查詢鄭男住所時，其口中不時喃喃自語說要去竹北市博愛街姊姊家，也向警方說自已好幾天沒吃飯了，警方立即提供熱食及麵包供他食用。

而派出所附近的民間機構「眾合宮」得知情形後，也提供衣物及鞋子給鄭民換裝保暖。

警方最後經詢問新竹縣社會處得知鄭男目前收容於新竹市地區，警方護送其回收容中心後，才返回工作崗位。

豐田派出所所長梁志明表示，患有失智之人常做出讓人意想不到的事情，為避免發生意外，家人應給予特別照顧及治療，若需協助可向社政單位尋求協助。

(中時)