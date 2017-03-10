安養中心火災4死 負責人認錯

桃園市私立愛心長期照護中心今天傳出火災，4人命喪火窟，鍾姓負責人在受訪時表示，「我承認我做錯了」，一定會負責到底，也不會逃避責任。

桃園市私立愛心長期照護中心清晨火災，4人命喪火窟，另外13人陸續受到輕重傷，被緊急送往桃園國軍醫院及壢新醫院急救，其中死者年齡最長為89歲，傷者則從60多歲到90多歲，1名看護人員輕傷。

照護中心負責人，也是現任龍潭里里長鍾朝麟下午表示，「現在最需要面對的是家屬的問題，而家屬的問題，我一定會盡到最大能力來解決，也一定會向檢察官說整個事情」。

鍾朝麟說，絕對不會逃避，因為「我知道我做錯了」。

有關於中心內電梯設施，鍾朝麟說，「那電梯有30幾年了」，其餘沒有多說。1060310

(中央社)