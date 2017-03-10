黑心石灰冬瓜 高市封存逾萬公斤
高雄市衛生局查獲地下工廠製造冬瓜糖磚及冬瓜條過程違法添加非食品級石灰，現場冬瓜糖10528.5公斤、冬瓜條145公斤、製程添加物最高級特白灰300公斤全數封存，並追查其流向。
衛生局另查獲的半成品710公斤，因考量半成品容易腐敗，已命業者不得再加工製造販售。
衛生局說，為確保民眾食品安全消費權益，經後續調查，相關涉違規產品有部分銷售至高雄市、屏東縣及台南市的下游業者，已通知相關轄區衛生局辦理下架回收事宜，另涉及非法地下工廠部分已就持續非法製造的事實同步通報市府經濟發展局依法處辦中。
衛生局接獲民眾情資反映仁武區某商行於製造冬瓜糖磚及冬瓜條過程中添加非食品級石灰，於是會同市府經濟發展局現勘確認為非法地下工廠後立即通報檢調單位，於去年10月26日配合檢調單位及食品藥物管理署南區管理中心前往搜索稽查並於現場查獲30包（10公斤/包）業者用於製程中之「最高級特白灰」購自和興石灰工廠，未有食品添加物查驗許可證明，該石灰藏於廠外空地，廠內另有合法的食品添加物氧化鈣。
衛生局指出，現場工人表示，浸置槽每次放2包石灰半包氧化鈣，涉違反食品安全衛生管理法相關規定，全案由檢警偵辦中。1060310
(中央社)
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