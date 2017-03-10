談黨魁選舉 韓國瑜：吳敦義是第一把交椅

表態參選國民黨主席的韓國瑜今天接受專訪時說，自己像黨內孤鳥，很難團結黨內各派系大老；前副總統吳敦義算是台灣政壇的「達摩祖師」，是第一把交椅；但為潘維剛捏把冷汗。

台北農產運銷公司總經理韓國瑜下午接受前總統府副秘書長羅智強專訪，有網友提問，關於對國民黨5名候選人的想法。

韓國瑜說，自己有膽量、沒包袱，缺點是在國民黨內像孤鳥，很難團結各派系大老、重要人物，就是因為脫離黨務太長，但自己的本質是善良、熱情。

他表示，政治講究實力，像吳敦義擔任很多職務，學、經歷無人出其右，算台灣政壇的「達摩祖師」，台灣政壇幾乎找不到其他人，是第一把交椅。國民黨副主席郝龍斌則是敦厚、與人為善，至於「理念是什麼，藍軍要自己好好品味」。

韓國瑜說，前立委潘維剛像白雪公主，這狀況選黨主席，「替她捏把冷汗」，因為現在是非常時期，國民黨已到極其脆弱，新領導人需要非常強悍，潘維剛沒有辦法，但潘維剛是優秀民代，因為現在是混亂時期，懷疑潘維剛有無領導能力。

韓國瑜表示，詹啟賢是台灣傳統貴族仕紳，學有專精，對企業危機處理很好，且可跨越濁水溪，有能力、人脈，重點是「我擔心他選不上」。

他說，國民黨主席洪秀柱個性剛強，當前國民黨需要迅速擴大版圖，但洪秀柱可能力有未逮；而談到自己需要面對最大困難，就是「檯面上人物不見得對我心服口服」。1060310

(中央社)