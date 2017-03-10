陸學者：李克強報告凸顯反獨 訊號強烈

中國大陸北京大學台灣研究院院長、全國人大代表李義虎今天說，今年國務院「政府工作報告」的涉台部分，重點突出「一中」原則和反獨，這是對台灣執政黨和獨派發出的強烈訊號。

李義虎是在下午接受部分台灣及香港媒體訪問時，作上述表示。

李義虎說，中國大陸國務院總理李克強2016年的「政府工作報告」中，重點強調的是「九二共識」。至於今年的報告，則非常強調及突出「一個中國」原則，不但表明中國大陸的政策底線，也是對台灣執政黨和獨派發出的強烈訊號。

他表示，今年報告涉台內容的另一個重點，是反獨立場更加強硬、明確，特別是引用中共總書記習近平的「三個任何」，「非常有硬度」，表達出絕對不容許含糊之處。

李義虎認為，這些表述也有向美國川普政府發出強烈政策訊號的意味，這是中國大陸所堅持，且國際社會也有明確宣示。

他說，報告中說的「持續推進兩岸經濟融合發展」是很新的理念和政策主張，這也與台灣民眾在大陸的國民待遇有關，是較務實的一面。

至於報告中「統一」的字眼明顯增加。李義虎說，隨著中共「兩個一百年」目標的推進與時間的到來，「統一的迫切性確實在提升」。雖沒有時間表，但需要有「路線圖」，「不能老耗下去」，「國家統一是民族復興的重要內容」。

針對中共退將王洪光的武統言論，李義虎說，這是他的個人意見，但也反映了社會上一部分人的聲音。

至於大陸要選擇「和統」還是「武統」，李義虎說，要隨兩岸關係發展進程、內外在條件環境變化而定。如果兩岸關係和緩，自然選擇和統；若走向台獨，就只能逼得大陸被迫採取武統。

李義虎並表示，近來出現為中國大陸「反分裂國家法」制訂細則或修法，甚至訂定「國家統一法」的呼聲。如果要更動，至少也是下屆（第13屆）全國人大的任務了。1060310

(中央社)