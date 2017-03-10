朴槿惠下台 代理總統黃教安稱責任重大
南韓憲法法院今天因貪腐醜聞正式解除朴槿惠總統職務後，代理總統黃教安說自己感到「責任重大」，並指總統補選期間，須維持國防和經濟穩定。
美聯社報導，南韓國會去年12月投票通過彈劾朴槿惠後，總理黃教安開始代理總統一職。他今天與內閣首長會議時表示，60天內必須舉行總統補選，政府在準備期間須聚焦維持國防和經濟穩定。」
南韓聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）報導，一名美國頂尖專家昨天說，朴槿惠遭解職後將登場的南韓總統選舉，可能引發對朴槿惠外交決定的尖銳批評，例如部署美國反飛彈終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）。
南韓憲法法院一致支持朴槿惠因貪腐醜聞的彈劾案，在她原本應於明年2月屆滿的5年任期前，解除她的總統職務。根據法律，南韓應於2個月內選出新總統。
喬治城大學（Georgetown University）教授、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）韓國問題專家車維德（Victor Cha）告訴韓聯社：「這次補選的競選活動將非常激烈，期間可能觸及薩德和日本等許多尖銳議題。」
他說：「對美國來說重要的是，要了解這次選舉可能出現極端言論，以及新政府就任後儘快與對方展開密切合作。」（譯者：中央社周慧盈）1060310
(中央社)
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