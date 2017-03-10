振興東北 哈爾濱綜合保稅區通過驗收

我要評比

「振興東北」是中國大陸官方近年的工作重點。哈爾濱綜合保稅區（一期）今天通過大陸海關總署等十部委聯合驗收，成為中國大陸北疆開放層次最高、功能最齊全的特殊開放區域之一。

中新社報導，近年來，「振興東北」一直是中國大陸官方的工作重點之一。東北地區也在嘗試通過擴大對外經貿的方式，來調整自身經濟結構，從而加速走出經濟轉型的陣痛期。

哈爾濱綜合保稅區是中國大陸北疆開放層次最高、功能最齊全的特殊開放區域之一。

哈爾濱綜合保稅區（一期）具備保稅加工、保稅物流、保稅服務、口岸通關四個核心功能。截至目前，哈爾濱綜合保稅區招商引資已簽約引進項目28個。1060310

(中央社)