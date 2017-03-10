血癌山東女徵婚：想給我老公找個好妻子

中國大陸山東女子李文玲罹患血癌，日前她在病床上拍短片為自己的丈夫徵婚，為兩個孩子找新媽媽。她希望在生命結束前，看到丈夫和孩子在新的家庭裡幸福生活，這樣才死而無憾。

齊魯晚報報導，山東省濰坊市壽光市37歲女子李文玲去年4月手臂無故疼痛，驗血顯示罹患慢性粒細胞白血病。

醫生表示，慢性粒細胞白血病發作比較慢，從發病到惡化有幾年時間，要她注意休息，按時用藥，定期住院觀察。

然而，4年前，李文玲10個月大的小女兒突然得了癲癇，家中的積蓄早已花在小女兒身上。小女兒的病情終於得到控制，一家人還以為可鬆一口氣。如今她又得血癌，一家簡直雪上加霜。

為了減輕家庭負擔，李文玲沒聽醫生的話休息、吃藥，還如常下田工作，導致她的病情快速惡化。

李文玲2月27日被送到醫院，但聽到骨髓移植醫藥費高達人民幣60萬元時，一度要放棄。李文玲說，不想去世後，丈夫還要帶著兩個女兒還債。

李文玲於是給自己安排「後事」，3月5日在病床上錄下一段影片。她在片中表示，想給丈夫找一個善良的女人做妻子，幫自己的兩個孩子找一個對她們好的媽媽，希望在自己生命結束的時候，能看到他們一家人幸福，自己就能死而無憾。

李文玲說，錄這段影片不是為了炒作，也不是為了博取同情，而是實在沒有辦法：「我的女兒還這麼小，如果我這個當媽的就這麼走了，孩子以後怎麼辦？會不會吃不飽，穿不暖，會不會難受的時候只能自己哭？」

李文玲的丈夫李炳東看到影片則有說不出的滋味。他說，「我不會放棄她，有她，我們這個家才是完整的。」1060310

(中央社)