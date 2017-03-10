朴槿惠遭解職後 誰來問鼎青瓦台

南韓憲法法庭今天通過朴槿惠總統彈劾案，解除朴槿惠總統職務。在5月初總統改選前，南韓政壇恐陷入動盪。

以下為美聯社整理南韓未來數週混亂期間可能發生的事件，以及在野黨和執政黨可能角逐總統大位的人選。

●總統改選日期

朴槿惠（Park Geun-hye）正式遭解職後，南韓政府依法須在60天內補選總統，亦即總統大選可能在5月9日舉行。根據南韓選舉委員會，當選者將即刻宣誓就職，沒有政權交接委員會，至少在前幾週必須依賴朴槿惠的幕僚和內閣，隨後再成立自己的新政府。

●朴槿惠接受檢方偵訊

朴槿惠過去幾個月來一再拒絕檢察官訊問，如今檢察官可以申請逮捕令，訊問朴槿惠已較容易。出庭受審甚至入獄服刑，標誌著朴槿惠令人震驚的垮台。2012年，朴槿惠在年長南韓人壓倒性支持下，擊敗自由派對手，當選總統。老一輩南韓人仍視朴槿惠的獨裁者父親為英雄。

●自由派有意角逐總統人選：文在寅和安熙正

政治專家認為，很多保守派人士因為和朴槿惠的關係而被視為選票毒藥，因此南韓下任總統很有可能來自最大反對黨，即自由派的共同民主黨（Democratic Party）。

共同民主黨2位有意角逐總統大位人選，在如何處理好鬥的北韓等重大議題方面，立場大不同。

在2012年總統大選輸給朴槿惠的文在寅（Moon Jae-in），目前聲勢看好。文在寅稱，南韓應爭取對話以勸使北韓放棄核武野心，而不能只是仰仗制裁。文在寅誓言重啟兩韓在邊界上共同經營的開城工業區。南韓去年在北韓發射長程飛彈和進行核子試爆後，關閉開城工業區。

文在寅也展現願意挑戰南韓主要盟友美國的態度。他說，南韓應該重新考慮部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）。他說，薩德帶來的安全利益，將因南韓對中國大陸和俄羅斯關係惡化而大打折扣。

文在寅在黨內初選最有力的挑戰者，將是抱持中間立場的忠清南道知事安熙正（An Heejung）。安熙正指出，南韓必須遵守國際制裁北韓核子試爆的承諾，因此要重啟開城工業區不容易。同時安熙正也支持部署薩德，因此獲得不少反朴保守派人士支持。

●保守陣營可能角逐總統人選：余承敏和黃教安

朴槿惠所屬保守的自由韓國黨，未能阻止數十名黨籍國會議員出走成立新政黨，以問鼎總統大選。包括慶尚南道知事洪準杓在內的自由韓國黨（Liberty Korea Party）黨員已透露參選野心，但民調顯示他們的支持率比較趨近零。

從自由韓國黨出走以另行組成的正黨（Bareun Party），選情也好不了太多。正黨原本希望爭取前聯合國秘書長潘基文（Ban Ki-moon）代表參選，卻在潘基文突然宣布不選下大亂陣腳。

最後會打著正黨旗幟出征的，可能是曾任朴槿惠幕僚、後來成為倒朴派的余承敏（Yoo Seong-min）。最新蓋洛普韓國（Gallup Korea）民調顯示，余承敏支持率為1%。

保守派奪回青瓦台的最佳希望恐怕是總理黃教安（Hwang Kyo-ahn），他自去年12月國會通過朴槿惠彈劾案後，代理總統職務迄今。黃教安雖從未表露參選野心，但也沒說絕不參選。

近來民調顯示，黃教安支持率約10－15%，遠遠落後文在寅。文在寅支持率保持在35%上下。

黃教安一旦宣布投身總統選舉，看守政務的責任將落在副總理柳一鎬（Yoo Il-ho）身上。1060305

(中央社)