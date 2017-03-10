澎漁船近岸違規拖網 海巡一日查獲二起

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澎湖海巡隊繼昨天查獲「天利168號」違規拖網後，今天在望安東吉海域一連查獲「漁富吉」和「正吉發」2艘違規作業漁船，依法送漁業署裁處。

澎湖海巡隊所屬10038巡防艇，今天近午時分在望安東吉南方7浬處，發現有「漁富吉」和「正吉發」2艘拖網漁船，正在進行底拖作業，包括林姓和李姓船長在內9名船員，依法蒐證臨檢，要求駛離海域後，並依違反漁業法送漁政主管裁罰。

澎湖天氣轉好，海象趨穩，漁船紛紛出海作業，澎湖海巡隊執行「護永專案」勤務，一連2天先後查獲3起違規漁船近岸拖網作業。1060310

(中央社)