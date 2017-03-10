恆春護樹種下希望 民眾大排長龍領樹苗

恆春國小孩童在老師的帶隊下，參與了守護台灣守護家園的行動。（屏東林管處提供）

學童與民眾踴躍參與有獎徵答。（屏東林管處提供）

民眾大排長龍領取免費植株。（屏東林管處提供）

屏東林區管理處今日於恆春工作站辦公室前廣場，舉辦植樹月贈送樹苗活動，現場湧進超過400個大、小朋友，發放的600株樹苗，不到1小時內就索取一空，更是體現了深耕未來種下希望的實際行動。

今日早上8點還不到，就有民眾陸續在工作站辦公室前面徘徊等待，恆春國小小朋友由老師帶領下參與了守護台灣守護家園的行動，另外恆春工作站特別宣導有關環境綠美化重要性、外來種植物入侵對生態環境破壞的嚴重性、如何保護森林防範森林火災、保護野生動物、無痕山林、遊樂區介紹、森林及自然教育中心等。

現場工作人員與民眾分享保護森林防範森林火災、造林撫育及節能減碳經驗，也辦理有獎徵答活動，現場民眾搶答踴躍，活動更是在民眾熱情參與下順利完成。

所發放的樹苗，都是民眾喜愛的樹種，有七里香、桂花、含笑花、樹蘭及龍柏等5種共600株，每一種苗木都是有益於環境綠美化樹種，在領取樹苗同時林管處人員也貼心提醒種樹的方法並感謝民眾對環境的愛護。

(中時)