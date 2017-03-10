輸球長知識 為啥叫「吃鍋貼」？

屏東縣政府在中華對韓國賽事中，特地架設大螢幕為球員加油。(林和生攝)

有網友貼心為球迷整理輸球長知識小教室。(林和生攝)

世界棒球經典賽中華隊無緣晉級，不少球迷扼腕在臉書分享心情，有名林姓網友貼心為較少關注球賽的球迷整理「輸球長知識小教室」，為貼文中常出現的「吃鍋貼」、「蘇憶芬」進行講解。

林姓網友表示，「吃鍋貼」一詞始於2008年北京奧運的棒球賽中，當時中華隊輸了幾場比賽，被批評的很慘，但有些人仍以「雖敗猶榮」來形容中華隊的表現，之後鄉民用諧音說成「衰敗遊龍」，後來又因為「衰敗遊龍」與「四海遊龍」音相似，鄉民則簡化為「吃鍋貼」反諷自我安慰的人。

(中時)