陸旅遊禁令讓韓觀光業「挫咧等」！ 明洞、東大門首受衝擊

受薩德部署影響，中國祭出強硬的旅遊禁令，使這些長期仰賴中國遊客的南韓商家，不得不開始憂心。圖為明洞商圈。(達志影像/shutterstock提供，下同)

南韓政府因決議部署美國「薩德」（THAAD）反導彈系統，使中國與南韓之間的政治緊張局勢急速升高，並引發中國官方與民間對南韓企業、產品與旅遊進行一連串反制行動。而首當其衝的，正是長久來受惠於大量中國遊客來訪的明洞、東大門商圈，許多店家皆能很直接的感受到，生意額明顯下降，無不對未來憂心。

據韓國媒體《Korea Herald》報導，從2013年開始，來訪韓國的中國遊客人數開始大量增加，並首次超越日本遊客；不少商家也看準商機，推出許多專屬中國遊客的服務，包括街道攤位，住宿設施，服飾店，化妝品店，餐館和免稅店，此讓位於首爾的明洞商業區，躍升成全國租金最高的區域。

不過，泡沫在2016年下半爆發，受薩德部署影響，中國祭出強硬的旅遊禁令，使這些長期仰賴中國遊客的南韓商家，不得不開始憂心。一名在明洞地鐵站附近飯店工作的人就透露，不少街區還有新飯店正在落成，若當前的情況持續下去，這將會是一大問題。

東大門商圈。

此外，另一個位於首爾的熱門商圈─東大門，也同樣受到旅遊禁令影響，有店家就表示，過往80%的客源是來自中國，如今他們正在失去這些消費群，銷售額更直接減少一半，讓其對未來感到擔憂。

而面對商圈發展迎來如此衝擊，部分業者仍以樂觀看之，許多人就認為中韓之間痛苦的關係很快就會穩定下來，指出過往這些觀光勝地也經歷過不少麻煩，相信政府最終能應對；另有商家表示，自己並不打算裁掉會說中文的員工，也不打算改變經營策略，認為在明洞仍有機會發展出不同的商機。更有人提到，準備開始學習新語言，來吸引更多元的遊客。

事實上，近來韓國觀光公社與旅遊業，開會討論應對中國旅遊禁令的辦法，盼能通過多開發日本，台灣和越南等鄰近亞洲國家的客源，減少本地旅遊業對中國遊客的過度依賴，同時也希望多增加中國自由行的遊客，將衝擊減至最小。

(中時電子報)