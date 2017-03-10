日式燒肉連鎖店竊電460萬元 補繳獲緩刑

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1家日式炭火燒肉連鎖店陳姓業者，為節省開支分別在3間分店偷改電錶裝置，2年內共竊電達460萬元，遭台電查出送辦；高雄地方法院審結認為，陳男坦承犯行，並已補繳331萬餘元電費，及與台電達成和解，依竊盜罪判處1年8月徒刑，緩刑5年，應向國庫支付60萬元。

判決指出，高市日式炭火燒肉餐飲店的負責人陳男，分別在中華三路、博愛二路、中山二路等3處設立經營據點；不料，陳為減少營業用電支出，2014年7、8月間委請不知名人士，改造3間分店電子電錶，讓電度數減少。

台電公司高雄區營業處發現該餐店用電異常，分別在2016年8月2、3日在3間分店稽查發現電錶的封印鎖有遭人破壞現象，報警處理才循線查獲該日式炭火連鎖店偷電不法行為。

台電清查3間分店2年共竊取用電度數，換算竊得相當於460多萬元的電能；法官審結指出，陳為謀私利，竟以偷電方式，危害公眾民生事業費用負擔的公平性，但念其已認罪，並和台電達成和解，判1年8月徒刑，緩刑5年，以啟自新，並諭知應向國庫支付60萬元。

(中時)