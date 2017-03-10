每天這樣三分鐘 滑手機症候群不上身

(達志)

天天划手機，你有滑手機症候群嗎？

滑滑滑，早上醒來滑、晚上睡前滑，無時不刻都要滑，很多人的生活已經被手機綁架，還附贈頭痛、頭暈、手臂疼痛、手指末梢麻木、視力急速惡化等後遺症。但不滑手機也不可能，那到底該怎麼做，才能減少傷害？

台灣擁有智慧型手機或平板電腦的民眾高達1330萬人，科技帶來便利，也帶來文明病，受到平板電腦、智慧型手機普及， 許多低頭族長時間看手機，坐姿不良，不自覺抬肩、駝背，完全緊繃的姿勢，更容易使脖子、肩頸僵硬，後遺症一大堆。

低頭滑手機，身體處於低頭凸肚、駝背屈頸、手肘手腕、手指反覆滑動手機的肌腱傷害，這些姿勢，日積月累，會造成肌肉肌腱、韌帶、關節、滑液囊、周邊神經系統的疲勞，形成暫時性或永久性傷害。

養生專家白雁表示，同樣使用智慧型手機，如果能夠採取較符合人體工學的姿勢，使頭頸軀幹維持在正直而自然的位置，手臂手腕保持合宜角度、和螢幕保持適當距離，並保持肌肉放鬆舒適，可以降低疲勞及傷害的程度。

最根本解決之道，除了使用手機時間不宜過長，每次最好不要超過15分鐘，透過簡單有效的運動方法，可以針對肩頸、上臂、手指、背部等的緊繃，經由肌肉訓練、柔軟度、平衡力、呼吸及內臟運動五大要素，得到緩解。

白雁說明，就像運送身體養分的高速公路堵塞，營養就不能有效地被身體吸收，針對低頭族造成的氣脈堵塞、筋骨痠痛、頭痛、肩頸僵硬、胸悶…等問題，應該從打通經脈著手，才能讓循環更好。

白雁建議民眾可以練習周天顫掌法，每天三分鐘，幫助身體放鬆，遠離「滑手機候群」。

※周天顫掌小功法：

兩腳平行站立，與肩同寬，左腳向前1小步，重心在左腳兩手高舉過頭，快速顫掌30秒。接著兩手放下，左腳收回，右腳向前1小步，重心在右腳兩手高舉過頭，快速顫掌30秒。如此反覆3回合。

訣竅：

1.注意顫掌時肩關節、肘關節放鬆。

2.自然呼吸。

3.眼睛望向遠方。

(中時電子報)