空拍助救災 中市消防局招募空拍義消新血
災害現場瞬息萬變，空拍成為救災新利器！台中市政府消防局表示，初步組成空拍小組，已有14名成員，將再招募10人成立空拍義消分隊，歡迎有志之士踴躍參與。
台中市消防局初步已組成空拍義消小組，目前有14名成員，分布於山、海、屯及城等各區，發生大型救災案件時，空拍義消自主到場協助，提供現場指揮官不同面向影像提供決策參考，是第一線救災不可多得的有力助手。
準空拍義消分隊長楊冠威表示，空拍機可廣泛運用於火警、爆炸、救溺及沙洲受困等救災狀況。以火警為例說明，空拍機即時影像，可提供現場指揮官瞭解火災現場街廓狀況，火勢走向、燃燒的速度、溫度及位置；並檢視火勢是否熄滅、落實殘火處理避免二次燃燒。
台中市消防局規劃今年在第三大隊成立空拍義消分隊，預計再招募10名新血，以在各大隊轄內有3名空拍義消可調度支援為目標。空拍義消小組已於臉書社團「臺中市政府消防局空拍義消分隊」公布考核科目，有意加入聯繫報名。
(中時)
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