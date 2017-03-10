徒步進香盛行，文創業者打造特色進香背包

周惠秀針對徒步進香風潮，打造特色進香背包。（張朝欣攝）

媽祖徒步進香團日益盛行，配合農曆3月媽祖聖誕慶典活動，形成1股媽祖文化祭。北港鎮拼布文創業者周秀惠看好市場需求，以媽祖相關圖騰為元素，研發特色進香背包，包括後背與側背，推出後大受歡迎。

周秀惠從事手工拼布10餘年，作品不斷創新，曾獲韓國工藝比賽「優秀大賞」，並在社區大學授課，近年來媽祖徒步進香團蔚為風氣，許多學員希望製作自己的專屬進香背包，周秀惠因此開始研發進香背包。

周秀惠表示，之前曾以北港媽祖轎班衣為藍圖，研發側背包，紅藍配色加上特色線條，古色古香，推出後大受歡迎。最近則著手創作Q版媽祖，以立體造型製作後背包，其工法更加細膩，也更有個人特色。

媽祖進香後背包除了造型獨一無二，也考量其功能性。周秀惠說，背包外的媽祖圖騰是1個長型置物空間，可放置雨傘、罐裝礦泉水，徒步進香時下雨或口喝，方便隨手拿取雨傘或礦泉水，內袋的大空間則可置放隨身衣物。

(中時)