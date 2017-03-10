彰化廚師廖敏雄 率眾到創世為植物人組裝電動病床
彰化美式早餐店的廚師廖敏雄，為讓創世基金會草屯院的老舊病床獲得更新，今〈10〉日特與親朋好友抵創世草屯院，不但捐贈17萬6千元，希望給長期臥床的植物人有更舒適的睡臥空間，並也親自下場，幫忙專業廠商一起組裝電動病床，愛心感人。
創世草屯院的院長曾香潓指出，該院目前安養的植物人有54位，他們很感謝廖敏雄在得知該院急需更新老舊病床設備，馬上就響應「愛心處處飄~幸福植床」活動，並號召好友們一起加入助人行列，為植物人募集電動床經費，讓更多民眾一起將幸福傳遞給植物人，協助植物人長期服務經費。
廖敏雄表示，他和許多植物人家屬一樣，也曾經歷驚惶失措時刻，因其次子出生就被醫生判定為腦性麻痺，必須長期使用輪椅等輔具，長時間得精神緊繃的面對照顧壓力，有機會接觸創世後才知道比他苦的人更多，所以希望有能力就要幫助植物人，希望能讓植物人睡得更安穩。
(中時)
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