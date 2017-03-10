苗栗凌晨駁火槍戰 警逮12人扣1改造槍

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苗栗警分局已查扣1把涉案改造手槍。（陳慶居翻攝）

凌晨槍聲劃破寂靜，疑因賭債糾紛的兩派人馬，10日凌晨在苗栗市為公路與經國路口，持槍互射，至少2男子受槍傷，1人手腕被貫穿、另1人命大子彈擦傷頭部；同行男子事後還把槍聲大作的影片PO網炫耀，行徑囂張。

警局立即組專案小組報請檢方指揮偵辦，立即掌握涉案人行蹤，截至晚間已逮捕12名涉案關係人，胡姓、巫姓男子經策動攜帶1支改造手槍到案說明，展現淨化治安決心。

(中時)