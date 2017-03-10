北港十角水塔光雕璀璨，打造地方新地標

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十角水塔配合光雕照明，成為北港新地標。（張朝欣攝）

北港鎮水道頭文化園區保有日據時代十角水塔，造型獨特全台僅此1座，今年配合台灣燈會在雲林，設置光雕照明設備，大獲好評，北港鎮公所10日表示將爭取經費，規畫十角水塔的常態藝術照明設施，打造地方新地標。

十角水塔興建於1930年，高20公尺，為3層樓建築，1、2樓為10角形，每邊有半圓拱形門窗，做為自來水公司員工辦公室，3樓為圓柱體，沿塔外緣設陽台與欄杆，可儲存水源，特殊造型全台僅此1座。

北港鎮長張勝智表示，今年十角水塔配合台灣燈會北港燈區，在周邊設置光雕照明設備，入夜後水塔隨著燈光變化，呈現各種風貌，復古造型結合現代科技，璀璨亮眼，成為燈會的另1個焦點。

張勝智說，目前十角水塔配合北港燈區延展至4月，每星期五、六、日均有光雕照明，很受歡迎，未來將爭取經費，讓光雕照明成為常態，打造10角水塔成為北港鎮的新地標。

(中時)