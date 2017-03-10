澎湖縣菜園及隘門生命紀念館 清明節舉辦法會
為尊重多元宗教及擴大服務民眾，澎湖縣菜園及隘門生命紀念館將於清明節連續假期辦理道教法會、基督教省墓追思禮拜及天主教為亡者祈禱彌撒，歡迎鄉親撥冗參加，共襄盛舉。
時間如下：一、道教法會：
(一)菜園：106年4月1日上午8時30分至11時30分，下午1時30分至3時。
(二)隘門：106年4月3日上午8時30分至11時，下午2時至4時。
二、基督教省墓追思禮拜（菜園）：106年4月2日下午3時至4時30分。
三、天主教為亡者祈禱彌撒（菜園）：106年4月3日上午9時30分至10 時30分。
民政處表示，這次清明節法會只辦理統一祭祀不普渡，且為響應節能減碳，請配合一爐一支香、紙錢減量燒，減少空氣污染做環保。若有任何問題，歡迎來電洽詢，本處殯葬管理科服務電話:06-9221650。
(中時)
關鍵字：澎湖縣
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