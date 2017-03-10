嘉市佛教正心會 12日舉辦「觀音大悲感召加持法會」

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嘉市佛教正心會訂3月12日在國立嘉義高中樹人堂，舉辦「觀音大悲感召加持法會」，法會由金剛上師，修大悲忍辱的庫頓尊哲雍仲尊者第五世恆性嘉措仁波且主法。報名請電洽：台北總會02-8275-1133，02-2389-9000，嘉義妙喜分院05-235-331。

(中時)