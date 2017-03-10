眼睛保健 練哪招最好？

(達志)

視力不好嗎？可以練練簡明目功。

台灣是近視王國，近視人口破千萬，近視占總人口43%，台灣學生不但近視盛行率高，而且近視度數深，國中三年級學生六百度以上的高度近視比率8％，高三增加至16％，大學生高度近視比率達20％以上，但國外成年人的高度近視比率只有2％，相差十倍。

很多父母為了讓孩子贏在起跑點，還沒放假，就為孩子規劃一連串補習、才藝、電腦課，這些過多的壓力，可能會影響孩子的視力，小小年紀雙眼就模糊不清，成為家長們擔心頭痛的問題。

養生專家白雁建議家長可以讓小朋友練氣功，保健視力，近幾年在中國上海、昆明、蘇州等城市學校中廣泛被推廣，調查顯示，只要持續練習一年，高達70％以上的人視力度數減輕，只要每天定時做幾分鐘的「明目氣功」，就可以幫助孩子面對開學的課業壓力及舒緩眼睛疲勞。

白雁從中醫理論分析，氣功是一種自我調節的整體療法，能使經絡氣血暢通，並且通過調心寧神健腦，一般在練習後，隨著體質的增強，氣血充盈於目，使「目得血則能視」，視力逐漸得到恢復，是值得嘗試的方法。

※明目功小功法：

1. 先將雙手洗乾淨，手指甲剪短，眼睛閉上。

2. 兩手食指同時點按眼睛下方一寸的「四白穴」，先同時向內小畫圓，36次後，向相反方向同樣畫小圓36次。

3. 兩手大姆指放在鬢角兩側的「太陽穴」上，先同時向內小畫圓，36次後，向相反方向同樣畫小圓36次。

4. 兩手大姆指點按眼角內側的「睛明穴」，先同時向內小畫圓，36次後，向相反方向同樣畫小圓36次。

5. 完成以上步驟後，兩手搓熱，將手掌心對著眼睛，用手心熱氣為眼睛灌氣。如此反覆3次。

(中時電子報)